شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحيى الذكرى الثانية لرحيل مدحت فقوسة أحد رموز القلعة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحيا النادي المصري، على حسابه الرسمى، الذكرى السنوية الثانية لرحيل مدحت فقوسة أحد رموز القلعة الخضراء السابقين، ونشر حساب المصرى صورة للنجم الراحل وعلق، "الذكرى السنوية الثانية للكابتن مدحت فقوسة، أحد رموز القلعة الخضراء على مدار تاريخها، والمدير الفني لمنتخب مصر العسكري الحاصل على بطولة العالم العسكرية بالمغرب عام 1993".



المصري يحيي

ويعد مدحت فقوسة نجم النادى المصرى أحد أبرز المواهب الكروية فى الكرة المصرية والذى حققت على يديه مصر أول بطولة كأس العالم لكرة القدم العسكرية عام 1993، نشأ فقوسة بين أسرة كروية خدمت النادي المصري فترة طويلة من الزمن، وكان جده ثالث رئيس للمصرى فى تاريخه فى عام 1920، ولعب فقوسة للنادي المصري ونادي الطيران والنادي الأهلي.

ولد مدحت السيد فقوسة في مدينة بورسعيد في أول أبريل 1946، وأحب كرة القدم منذ نعومة أظافره ولعبها مع أقرانه في شوارع بورسعيد وعلي شاطئها، ويعود الفضل فى حبه للكرة إلى الأب الذى كان يلعب كرة القدم بالنادى المصرى وحصل علي الكأس السلطاني موسم 33/1934.