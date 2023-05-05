شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم رمضان صبحى "العفيجى" بقميص بيراميدز أمام الأهلى؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الأنظار صوب استاد محمد بن زايد آل نهيان بالإمارات، فى السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، لمتابعة المباراة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز فى نهائي كأس السوبر المصري

ويطمح الأهلي لاعتلاء منصة التتويج بكأس السوبر للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه، بينما يبحث بيراميدز عن اقتناص أول لقب منذ تأسيسه على الإطلاق.

ويعد رمضان صبحي، صانع ألعاب بيراميدز، أحد أهم العناصر الهجومية البارزة لدى الفريق السماوي، والذى يعول عليه زملاؤه ليكون عنصراً حاسماً فى نتيجة اللقاء.

وشارك رمضان صبحي مع بيراميدز فى 98 مباراة، سجل خلالها 29 هدفاً وصنع 19 هدفاً، وتبلغ القيمة التسويقية لرمضان حوالى 3 ملايين يورو.

بينما شارك رمضان مع الأهلى فى 110 مباريات سابقة، قبل انضمامه إلى بيراميدز في صيف 2020، سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 21.

وأمام النادي الأهلي، حقق رمضان صبحي انتصاراً وحيداً واكتفى بتسجيل هدف وحيد من ركلة جزاء، وواجه "العفيجي" فريقه السابق خلال لعبه بصفوف بيراميدز فى 7 مباريات، حقق فوزاً وحيداً وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مواجهات، وجاءت مواجهاته مع الأهلي كالتالي: ـ الدور الأول بالموسم الجاري: الهزيمة من الأهلي بنتيجة 3/0 ـ الدور الثاني بالموسم الماضي: التعادل 2/2 ـ الدور الأول بالموسم الماضي: التعادل سلبياً 0/0 -مباراة دور الثمانية بكأس مصر: خسر 2/1 - الدور الثانى الموسم الماضى : الفوز 2-0

- الدور الاول لدوري هذا الموسم: خسر 3/0

- نهائى كأس مصر : خسر 2-1



أرقام رمضان صبحى