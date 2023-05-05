شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يلقى المحاضرة الأخيرة على لاعبي الأهلي قبل مباراة السوبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع لاعبيه بفندق الإقامة، منذ قليل، قبل التحرك إلى استاد محمد بن زايد فى أبو ظبي الإماراتية لخوض مباراته أمام بيراميدز في السوبر المصري.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك فيديو من توافد اللاعبين على حضور المحاضرة الفنية الأخيرة قبل موقعة السوبر، والتى سيشرح خلالها كولر خطة المباراة ويعلن التشكيل الأساسي للسوبر.

ويحاضر كولر اللاعبين للتأكيد علي العديد من النقاط الفنية الأخيرة وشرح طريقة اللعب، وفقا للتشكيل المنتظر أن يخوض به المباراة.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على لقب السوبر المصري والذي يقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية.