شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك يستعير محمد مجدى استعدادا للسوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادي الزمالك مع محمد مجدي لاعب فريق سموحة لكرة اليد على سبيل الإعارة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، خلال بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية، والمقررة إقامتهما خلال الفترة من 6 إلى 19 مايو الجارى فى القاهرة.

ووقع مجدي العقود فى حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

وكانت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لرجال كرة اليد التي تقام فى ضيافة النادي الأهلي خلال شهر مايو، أسفرت عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الثانية مع فرق كيركوس الأثيوبي، وفاب الكاميروني، ورجاء أغادير المغربي، وسبورتنج من مصر.

فيما تضم المجموعة الأولى الزمالك وريد ستار الإيفواري، وفانز الكاميروني، وجي اس كي الكونغولي، ووداد سمارة المغربي.