خوض المخاضة بحصانك.. تعليق من نبيل الحلفاوي بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على مباراة الأهلي وبيراميدز المرتقبة مساء اليوم الجمعة بكأس السوبر المصري المقام بالإمارات.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "اليوم اللي بيكون فيه ماتش مهم وصعب للأهلي بترن في ودني من شعر العزيز الراحل سيد حجاب بصوت العزيز الرائع على الحجار في مسلسل (الأيام): اليوم ده يا (طه) يومك.. خوض المخاضة بحصانك.. وبسمح لنفسي بتغيير كلمة واحدة".

ويواجه الأهلي، نظيره بيراميدز، في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة ، الثامنة والنصف بتوقيت الإماراتع، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، في نهائي كأس السوبر المصري للموسم الماضي 2021-2022.

يشارك بيراميدز بصفته وصيف بطولة الدوري وكأس مصر بعد اعتذار نادى الزمالك بطل الدوري الموسم الماضى، فيما تأهل الأهلي كبطل لبطولة كأس مصر عن الموسم نفسه.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، الحكم الدولي المصري محمود البنا، لإدارة المباراة.

واصطحب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى 23 لاعباً فى قائمة فريقه لمباراة السوبر، وجاءت القائمة كالتالى: "محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وعلى معلول ومحمد عبد المنعم، وخالد عبد الفتاح ومحمود متولى وياسر إبراهيم ومحمد هانى ومحمد أشرف ومحمد فخرى وحمدى فتحى وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وأحمد القندوسى وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومروان عطية ومحمد شريف ومحمود كهربا وبيرسى تاو".

واستبعد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، 11 لاعباً من رحلة المارد الأحمر إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر وهم: "عمرو السولية ومحمد الضاوى ورامى ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورأفت خليل وحمزة علاء للإصابة، وشادى حسين وأيمن أشرف وكريم الدبيس وبرونو سافيو لأسباب فنية".

التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا

التشكيل المتوقع لبيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي، أسامة جلال، علي جبر، محمد الشيبي.

الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي، إبراهيم عادل.

الهجوم: رمضان صبحي، مصطفى فتحي، فخر الدين بن يوسف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصرى

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك بنهائي كأس السوبر المصري على قناة أون تايم سبورت وقناة أبوظبي الرياضية.