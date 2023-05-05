السوبر المصري.. نتائج الأهلي تحت الإدارة التحكيمية لـ"محمود البنا" قبل موقعة بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريقا الاهلى وبيراميدز، في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، ببطولة السوبر المصري على إستاد محمد بن زايد بأبوظبي.

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نتائج الاهلى تحت الادارة التحكيمية لـ"محمود البنا"

استطاع الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاهلى فى تحقيق الفوز في 33 مباراة، وتمكن من حسم التعادل فى 7 لقاءات، ولقي الخسارة فى 3 مواجهات.

ويشارك الأهلى فى السوبر المصري بصفته المتوج ببطولة كأس مصر،فيما يشارك بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.

ويدير مباارة السوبر المصري بين الاهلى و بيراميدز اليوم طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا ويُعاونه، الحكمان المساعدان المصريان هانى

عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتى.

أقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة، ويمتلك الأهلي 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى السوبر المحلى فى وجود استوديو تحليلى بصحبة نجوم الكرة المصرية.



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