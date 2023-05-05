الاجتماع الفني لبطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد بمشاركة الأهلي والزمالك اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يقام مساء اليوم الاجتماع الفني للبطولة، بمقر النادي الأهلي فرع الجزيرة بحضور ممثلي الفرق المشاركة.

وتشهد بطولة كأس السوبر رجال وسيدات مشاركة الفرق التالية:

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الرجال : الأهلي – الزمالك – شبيبة كينشاسا الكونغولي

السيدات : بترو أتليتكو الأنجولي – الرياضة النسائية التونسي – أول أغسطس الأنجولي – نادى DGSP الكونغولي.

وتنطلق غدا السبت، منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، المؤهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي _رئيس مجلس الوزراء ، أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، ثاني فعاليات القوافل التعليمية لمراجعة مناهج الثانوية العامة بمحافظتي بني سويف والمنيا ، ذلك ضمن خُطة الوزارة لتنفيذ مشروع القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية هذا العام 2023 بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومحافظات صعيد مصر والحدودية ، تحت شعار " الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل" .

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وأكد الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، علي أهمية تنظيم القوافل التعليمية والمراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية للعام العاشر علي التوالي ، لدورها البارز في الحد من الدروس الخصوصية ، ورفع العبء عن كاهل المواطنين والطلاب، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

وأشاد «صبحي » علي النهج الذي تتبعه الوزارة مع الجهات الشريكة" وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني و التنمية المحلية ، لتعزيز إستدامة

مشروع القوافل التعليمية ، لانه يعد من أحد المشروعات التي حققت نجاحًا ملموساً على أرض الواقع من خلال مساهمتها في الأعوام الماضية بمد الطلاب بالعلم والمعرفة والأفكار الصحيحة حول العديد من الموضوعات.

واستهدفت المراجعه النهائية علي مدار يومين مشاركة 5500 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة بمركز " ببا " فى قاعه الفيروز ، قطاع إدارة " ناصر" بالمنتجع الايطالي بمحافظة بني سويف ، ومركز شباب نصر وقاعة مجلس مدينة ملوي بمحافظة المنيا.

وحرص الطلاب على المشاركة بالقوافل ، والاستفادة من خبرات المعلمين المتميزين المشاركين، كما اشادوا بأهمية تنظيم القوافل التعليمية ودورها في الحد من الدروس الخصوصية، وتقديم خدمة تعليمية مجانية.

ومن المقرر أن تصل الفعاليات الي باقي المحافظات المخطط لها تنفيذ القوافل تباعًا حتي الثاني من يونيو القادم، والحاقًا لذلك يصل قطار القوافل الي محافظتي الجيزة وأسيوط في الـعاشر من مايو الجاري.

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