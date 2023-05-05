السوبر المصري.. 2 نهائي لـ " باتشيكو" أمام الأهلي والمحصلة صفر

ياسر رشاد - القاهرة - لعب جامي باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الحالى، أمام الأهلي في 2 مواجهة مصيرية من قبل، حسمها المارد الأحمر قبل موقعة اليوم بـ السوبر المصري.

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وتمكن أبناء القلعة الحمراء فى الحاق جامي باتشيكو الهزيمة عندما جمعهما نهائي دوري أبطال أفريقيا نوفمبر 2020 عندما كان باتشيكو يقود الزمالك في ولايته الثانية.

أمام المباراة الثانية جمعت الثنائي في نهائي نسخة 2021-2022 من كأس مصر، وحسمها الأهلي أيضًا بنتيجة هدفين مقابل هدف، فيما ستكون مباراة السوبر المصري الليلة هى المواجهة المصيرية الثالثة لباتشيكو أمام الأهلى فهل يسجل

الفوز الأول له أم يُزيد الأهلى من أوجاعه؟

ويشارك الأهلى فى السوبر المصري بصفته المتوج ببطولة كأس مصر، فيما يشارك بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري اليوم الجمعة، في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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