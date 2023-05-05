يد الزمالك يتعاقد مع محمد مجدي على سبيل الإعارة

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد نادي الزمالك مع محمد مجدي لاعب فريق سموحة لكرة اليد على سبيل الإعارة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء خلال بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية والمقرر إقامتهما خلال الفترة من 6 إلى ١٩ مايو.

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وقام اللاعب بتوقيع العقود في حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على ألعاب الصالات.

ويقام مساء اليوم الاجتماع الفني للبطولة، بمقر النادي الأهلي فرع الجزيرة بحضور ممثلي الفرق المشاركة.

وتشهد بطولة كأس السوبر رجال وسيدات مشاركة الفرق الآتية:

الرجال: الأهلي – الزمالك – شبيبة كينشاسا الكونغولي

السيدات: بترو أتليتكو الأنجولي – الرياضة النسائية التونسي – أول أغسطس الأنجولي – نادى DGSP الكونغولي.

وتنطلق غدًا السبت، منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، المؤهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

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