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السوبر المصري.. ملعب محمد بن زايد قبل انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز (صور)

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ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الأهلي نظيره بيراميدز بنهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامتها مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

 

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صور ستاد محمد بن زايد قبل انطلاق مباراة الأهلى وبيراميدز في السوبر المصري..

 

 

 

ويواجه فريق الكرة الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي نظيره بيراميدز في السابعة والنصف من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة ببطولة السوبر المصري على ستاد محمد بن زايد بأبوظبي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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