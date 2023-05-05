كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز على لقب كأس السوبر المصري والمحدد له مساء اليوم الجمعة.

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وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

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