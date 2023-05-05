اخبار الرياضه

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة -  أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز على لقب كأس السوبر المصري والمحدد له مساء اليوم الجمعة. 

 

اقرأ أيضًا..السوبر المصري.. نتائج الأهلي تحت الإدارة التحكيمية لـ"محمود البنا" قبل موقعة بيراميدز

 

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. 

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر. 

خط الهجوم: محمد شريف.

 

لمزيد من الأخبار عبر الوفد اضغط هنا

 

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا