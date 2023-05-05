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أجواء مدرجات الأهلي قبل دقائق قليلة من انطلاق نهائي السوبر (شاهد)

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ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مدرجات جماهير النادي الأهلي أجواء حماسية ومميزة قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراة نهائي كأس السوبر المصري.

 

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ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز في نهائي كأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

 

ورصدت قناة أبوظبي أجواء مدرجات جماهير الأهلي قبل انطلاق المباراة.

 

وظهر الحماس على وجوه جماهير الأهلي مع إطلاق بعض الكلمات التشجيعية قبل دقائق قليلة

من انطلاق مباراة نهائي كأس السوبر أمام بيراميدز.

 

 

ويعد الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة كأس السوبر المصري برصيد 12 لقبًا.

 

وتوج الأهلي بالنسخة الأخيرة من بطولة كأس السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بهدفين نظيفين في العام الماضي.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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