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بمشاركة 4 أندية.. تعديل نظام السوبر المصري

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات، عن إقامة بطولة كأس السوبر المصري، في الإمارات، بمشاركة 4 أندية، اعتبارا من الموسم المقبل.

وقال الوزيري في تصريحات لقناة "أبوظبي ": "نخطط لتغيير نظام بطولة كأس السوبر المصري لتقام بمشاركة 4 أندية في أبوظبي، وأن تُلعب 3 مباريات أو 4 بإقامة لقاء لتحديد المركز الثالث".

وأضاف: "البطولة بشكلها الجديد تبدأ من الموسم المقبل وتقام في الإمارات لمدة 4 أو 5 سنوات".

وتابع: "عرضنا المقترح على الاتحاد المصري لكرة القدم حصلنا على موافقة رابطة الأندية لمساعدتنا في وضع جدول البطولة بنظامها الجديد ضمن أجندة الموسم".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "هناك محادثات جارية لتحديد المتأهلين للبطولة بشكلها الجديد، ومن المحتمل أن تشهد مشاركة بطل كأس الرابطة".

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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