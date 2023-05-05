قندوسي مفاجأة كولر.. وباتشيكو يدفع برباعي هجومي.. التشكيل الرسمي لقمة الأهلي وبيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة بيراميدز، باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية فى مباراة السوبر المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.



على الجانب الأخر، أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه لمباراة الأهلي..

وحرص باتشيكو على الدفع بعدد من اللاعبين الذين يجيدون الهجوم، مثل فخرى لاكالا، ورمضان صبحى، وإبراهيم عادل، ومصطفى فتحى.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.