شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: لاعبو الأهلي أمامهم فرصة تاريخية لحصد 7 بطولات فى عام واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، أن لاعبي الفريق الأحمر أمامهم فرصة تاريخية لتسجيل أسمائهم من ذهب فى تاريخ القلعة الحمراء، حال حصدهم جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق هذا العام والتى وصلت إلى 7 بطولات.

وقال عماد متعب، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر قبل انطلاق مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز، إن لاعبي الاهلي نجحوا فى حصد كأس مصر للموسم الماضي، واليوم ينافسون علي لقب السوبر المحلي للموسم الماضي، ومازال أمامهم كأس مصر وبطولة الدوري والسوبر للموسم الحالى، بالإضافة إلى دوري أبطال أفريقيا، وفى حال حصدها سينافسون على السوبر الأفريقي.

ويلتقي بيراميدز، وصيف الدوري الممتاز، مع الأهلي بطل كأس مصر مساء اليوم باستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي فى بطولة كأس السوبر المصري.

التقى الأهلى وبيراميدز فى 17 مباراة قبل لقاء الليلة، بواقع 13 مباراة فى الدوري و 4 مواجهات فى كأس مصر، فيما تعد مباراة اليوم هى اللقاء الأول بين الفريقين على لقب كأس السوبر.

وخلال الـ 17 مواجهة الماضية حقق الأهلى ثمانية انتصارات مقابل خمسة انتصارات لبيراميدز، وانتهت أربعة لقاءات بالتعادل، وسجل المارد الأحمر 22 هدفاً فى شباك الأهلى وتلقت شباكه 13 هدفا.

وحقق الأهلى فوزين على بيراميدز فى آخر مباراتين جمعتهما، حيث فاز بهدفين مقابل هدف فى نهائى كأس مصر ليتوج باللقب رقم 38 فى تاريخه، وحقق الفوز بثلاثية دون رد فى مباراة الفريقين بالدور الأول لدورى هذا الموسم.

عبدالله السعيد هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من التسجيل بقميصى الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخى للمواجهات بشكل عام.