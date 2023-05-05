شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد غرفة ملابس الأهلى قبل مواجهة بيراميدز فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع "فيس بوك" مجموعة من الصور من داخل غرفة ملابس الفريق لقمصان اللاعبين فى ملعب محمد بن زايد، استعدادًا لمواجهة بيراميدز فى كأس السوبر المصرى.

ويلتقي بيراميدز، وصيف الدوري الممتاز، مع الأهلي بطل كأس مصر مساء اليوم باستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي فى بطولة كأس السوبر المصري.

وخلال الـ 17 مواجهة الماضية حقق الأهلى ثمانية انتصارات مقابل خمسة انتصارات لبيراميدز، وانتهت أربعة لقاءات بالتعادل، وسجل المارد الأحمر 22 هدفاً فى شباك الأهلى وتلقت شباكه 13 هدفا.

وحقق الأهلى فوزين على بيراميدز فى آخر مباراتين جمعتهما، حيث فاز بهدفين مقابل هدف فى نهائى كأس مصر ليتوج باللقب رقم 38 فى تاريخه، وحقق الفوز بثلاثية دون رد فى مباراة الفريقين بالدور الأول لدورى هذا الموسم.

عبدالله السعيد هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من التسجيل بقميصى الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخى للمواجهات بشكل عام.