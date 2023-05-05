شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يلتقطون صورا تذكارية فى استاد محمد بن زايد قبل مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو النادي الأهلي، بعد وصولهم إلى استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي لمواجهة فريق بيراميدز فى بطولة كأس السوبر المصري، على التقاط الصور التذكارية من أرضية الملعب.

ويلتقي بيراميدز، وصيف الدوري الممتاز، مع الأهلي بطل كأس مصر مساء اليوم باستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي فى بطولة كأس السوبر المصري.

والتقى الأهلى وبيراميدز فى 17 مباراة قبل لقاء الليلة، بواقع 13 مباراة فى الدوري و 4 مواجهات فى كأس مصر، فيما تعد مباراة اليوم هى اللقاء الأول بين الفريقين على لقب كأس السوبر.

وخلال الـ 17 مواجهة الماضية حقق الأهلى ثمانية انتصارات مقابل خمسة انتصارات لبيراميدز، وانتهت أربعة لقاءات بالتعادل، وسجل المارد الأحمر 22 هدفاً فى شباك الأهلى وتلقت شباكه 13 هدفا.

وحقق الأهلى فوزين على بيراميدز فى آخر مباراتين جمعتهما، حيث فاز بهدفين مقابل هدف فى نهائى كأس مصر ليتوج باللقب رقم 38 فى تاريخه، وحقق الفوز بثلاثية دون رد فى مباراة الفريقين بالدور الأول لدورى هذا الموسم.

عبدالله السعيد هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من التسجيل بقميصى الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخى للمواجهات بشكل عام.