شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حافلة الأهلي إلى استاد محمد بن زايد لمواجهة بيراميدز فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة النادي الأهلي إلى استاد محمد بن زايد فى أبوظبي، لمواجهة فريق بيراميدز فى بطولة كأس السوبر المصري.

ويلتقي بيراميدز، وصيف الدوري الممتاز، مع الأهلي بطل كأس مصر مساء اليوم باستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي فى بطولة كأس السوبر المصري.

والتقى الأهلى وبيراميدز فى 17 مباراة قبل لقاء الليلة، بواقع 13 مباراة فى الدوري و 4 مواجهات فى كأس مصر، فيما تعد مباراة اليوم هى اللقاء الأول بين الفريقين على لقب كأس السوبر.

وخلال الـ 17 مواجهة الماضية، حقق الأهلى ثمانية انتصارات مقابل خمسة انتصارات لبيراميدز، وانتهت أربعة لقاءات بالتعادل، وسجل المارد الأحمر 22 هدفاً فى شباك الأهلى وتلقت شباكه 13 هدفا.

وحقق الأهلى فوزين على بيراميدز فى آخر مباراتين جمعتهما، حيث فاز بهدفين مقابل هدف فى نهائى كأس مصر ليتوج باللقب رقم 38 فى تاريخه، وحقق الفوز بثلاثية دون رد فى مباراة الفريقين بالدور الأول لدورى هذا الموسم.

عبدالله السعيد هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من التسجيل بقميصى الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخى للمواجهات بشكل عام.