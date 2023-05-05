شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضم "حماصة" لدعم فريق كرة اليد فى بطولتى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادي الزمالك مع أبوالفتوح أحمد "حماصة"، لاعب فريق البنك الأهلي لكرة اليد، على سبيل الإعارة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء خلال بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية، والمقرر إقامتهما خلال الفترة من 6 إلى 19 مايو الجارى فى مصر. ووقع اللاعب العقود فى حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة اليد لخوض منافسات بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية المقرر اقامتمها بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 19 مايو الجارى.

وتعاقد نادي الزمالك مع محمد مجدي لاعب فريق سموحة لكرة اليد على سبيل الإعارة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، خلال بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية، والمقررة إقامتهما خلال الفترة من 6 إلى 19 مايو الجارى فى القاهرة.