شكرا لقرائتكم خبر عن القندوسي وشريف وعبد القادر فى تشكيل الأهلي أمام بيراميدز فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته أمام بيراميدز بعد قليل باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية فى مباراة السوبر المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالى:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

وتغادر بعثة الأهلي العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد عدة ساعات من خوض مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز والتي تقام مساء اليوم الجمعة.

ومن المنتظر أن تقلع طائرة بعثة الأهلي في الخامسة صباح غدٍ السبت لتصل مطار القاهرة في التاسعة من صباح نفس اليوم.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على لقب السوبر المصري والذي يقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية.