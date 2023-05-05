شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: صبحى وفتحى هيتعبوا أطراف الأهلي.. ومشكلة بيراميدز في "العمق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، على حسن التنظيم من الجانب الإماراتي لمباراة كأس السوبر المصري، والتي تجمع الأهلي وبيراميدز بعد قليل على استاد محمد بن زايد.

وقال الصقر عبر قناة أون تايم سبورت 2: بيراميدز غير مضغوط مثل الأهلي، والبحث عن أول بطولة على حساب الأهلي يجعل الأمور مختلفة، باتشيكو تخلى عن الحذر الذي لعب به في الكأس، مصطفى فتحي ورمضان صبحي أجنحة هتتعب محمد هاني وعلي معلول.

أضاف: بيراميدز لديه مشكلة في العمق والبطئ ولذلك الأهلي يلعب بشريف وتاو وعبد القادر لأن لديهم سرعات، الفريقين أمنوا الدفاع بشكل جيد وسيلعبون على السرعات، والأهلي فريق متمرس وأتمنى أن نشاهد مباراة تليق بالكرة المصرية.

التقى الأهلى وبيراميدز فى 17 مباراة قبل لقاء الليلة، بواقع 13 مباراة فى الدوري و 4 مواجهات فى كأس مصر، فيما تعد مباراة اليوم هى اللقاء الأول بين الفريقين على لقب كأس السوبر.

وخلال الـ 17 مواجهة الماضية حقق الأهلى ثمانية انتصارات مقابل خمسة انتصارات لبيراميدز، وانتهت أربعة لقاءات بالتعادل، وسجل المارد الأحمر 22 هدفاً فى شباك الأهلى وتلقت شباكه 13 هدفا.

وحقق الأهلى فوزين على بيراميدز فى آخر مباراتين جمعتهما، حيث فاز بهدفين مقابل هدف فى نهائى كأس مصر ليتوج باللقب رقم 38 فى تاريخه، وحقق الفوز بثلاثية دون رد فى مباراة الفريقين بالدور الأول لدورى هذا الموسم.

عبدالله السعيد هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من التسجيل بقميصى الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخى للمواجهات بشكل عام.