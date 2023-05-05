شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح وعمرو السيسى ومصطفى شلبى يسابقون الزمن للعودة إلى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق أحمد فتوح وعمرو السيسى ومصطفى شلبي، ثلاثى الفريق الأول بنادى الزمالك، الزمن من أجل العودة إلى تدريبات الأبيض سريعاً بعد الإصابات المختلفة التى لحقت بهم ومنعتهم من المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ويغيب عمرو السيسى عن صفوف الزمالك فى الفترة الحالية بسبب معاناته من الإصابة فى الركبة، ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعب وكذلك جميع المصابين استعدادًا للمرحلة المقبلة، حتى يكون الفريق كامل العدد.

بينما يعانى أحمد فتوح من كدمة فى الظهر أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات الأخيرة، فضلاً عن إصابة مصطفى شلبى في العضلة الضامة في لقاء المقاولون العرب في الجولة السادسة والعشرين،وبالتالي غيابه عن اللقاء الماضى أمام سيراميكا.

في سياق مختلف، ينوى أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك استفادة الأبيض من بطولة كأس مصر التي تنطلق منافساته في دور الـ32 بمواجهة فريق بروكسي يوم الخميس المقبل، عن طريق تحهيز اللاعبين البدلاء والشباب الذين لم تتسن لهم الفرصة في المشاركة بالمواجهات الماضية لضيق الوقت وضغط المباريات.

ويضع أوسوريو خطة محكمة مع جهازه المعاون في الفترة الحالية يعمل بكل قوة على تنفيذها،من أجل التعرف أكثر على اللاعبين والوقوف على إمكانياتهم الفنية والبدنية،كونه تسلم مهمة قيادة الفريق منذ فترة قليلة ويحتاج للعمل مع اللاعبين فترة طويلة حتى يتمكن من تطبيق أسلوبه وطريقته وتصحيح أخطاء اللاعبين.