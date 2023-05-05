شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلي يشعل الأجواء فى مدرجات استاد بن زايد قبل مباراة السوبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية أجواء حماسية من جماهير الأهلي التى حضرت لمؤازرة فريقها فى مباراته أمام بيراميدز مساء اليوم، الجمعة، فى السوبر المصري.

ونشرت الصفحة الرسمية فيديو مباشر من داخل الاستاد قبل انطلاق المباراة المحدد لها السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة فنية أخيرة للاعبين في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة (بتوقيت القاهرة)؛ استعدادا لمباراة بيراميدز على كأس السوبر المصري.

وتغادر بعثة الأهلي العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد عدة ساعات من خوض مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز والتي تقام مساء اليوم الجمعة.

ومن المنتظر أن تقلع طائرة بعثة الأهلي في الخامسة صباح غدٍ السبت لتصل مطار القاهرة في التاسعة من صباح نفس اليوم.