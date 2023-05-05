شكرا لقرائتكم خبر عن زد يفوز على العبور ويواصل صدارة مجموعة القاهرة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق زد فوزا مهما على فريق العبور بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من دوري القسم الثاني لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع فريق زد رصيده للنقطة 49 في صدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة، فيما بقى فريق العبور عند النقطة 33 في المركز التاسع.

وانتزع فريق السكة الحديد فوزا مثيرا على فريق النصر بهدف نظيف، ليرفع رصيده إلى النقطة 48 في المركز الثاني، فيما بقى فريق النصر عند النقطة 18 في المركز قبل الأخير.

وحقق فريق وادي دجلة الفوز على فريق الإعلاميين بهدفين نظيفين، ليواصل الضغط على زد والسكة الحديد بعدما رفع رصيده إلى النقطة 47 في المركز الثالث.

جاءت نتائج مباريات اليوم في القسم الثاني كالتالي:

كهرباء الإسماعيلية 3 /1 الانتاج الحربى

إيسترن كومباني 0/ 2 بورتو السويس

السكة الحديد 1 /0 النصر

المصرية للاتصالات 2 /1 القناة

العبور 0 / 2 زد اف سى

بتروجت 1 /0 مستقبل سبورت

وادى دجلة 2/ 0 الإعلاميين

منتخب السويس 1/ 1 الترسانة

مجموعة الصعيد

الفيوم 0 /0 الألومنيوم