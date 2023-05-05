شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلي يخسر أمام بترو دى لواندا 90/91 فى بطولة "BAL" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مواجهة بترو دي لواندا الأنجولي فى تصفيات دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة THE BALKLK، بنتيجة 91-90.
وحسم الفريق الأنجولي نتيجة المباراة فى آخر جزء من الثانية ليحقق بذلك فوزه الخامس على التوالي بنتيجة 91-90، وبذلك يتلقى الأهلي أولى خساراته فى البطولة الأفريقية لكرة السلة THE BAL.
وحقق الأهلي الفوز في مباراته الأولى على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74، وفي ثاني المباريات بتصفيات مجموعة النيل، حقق الأهلي الفوز على سيتي أويلرز بنتيجة 74-72، وفي ثالث مباريات المارد الأحمر تمكن الأهلي من الفوز على كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75.
وتتبقى للأهلي مباراة أخيرة ضد سلاك الغيني غدا السبت فى السابعة والنصف مساءً.
وتضم مجموعة الأهلي في إفريقيا كلا من كيب تاون وبترو دي لواندا، وسلاك الغيني وفيروفيارو الموزمبيقي وسيتي أويلرز، ويواجه الأهلي نظيره كيب تاون في مباراة قوية للغاية مُنتظرة بين الفريقين.
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