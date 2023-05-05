شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلي يخسر أمام بترو دى لواندا 90/91 فى بطولة "BAL" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مواجهة بترو دي لواندا الأنجولي فى تصفيات دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة THE BALKLK، بنتيجة 91-90.

وحسم الفريق الأنجولي نتيجة المباراة فى آخر جزء من الثانية ليحقق بذلك فوزه الخامس على التوالي بنتيجة 91-90، وبذلك يتلقى الأهلي أولى خساراته فى البطولة الأفريقية لكرة السلة THE BAL.

وحقق الأهلي الفوز في مباراته الأولى على فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74، وفي ثاني المباريات بتصفيات مجموعة النيل، حقق الأهلي الفوز على سيتي أويلرز بنتيجة 74-72، وفي ثالث مباريات المارد الأحمر تمكن الأهلي من الفوز على كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75.

وتتبقى للأهلي مباراة أخيرة ضد سلاك الغيني غدا السبت فى السابعة والنصف مساءً.