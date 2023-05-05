شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز فى بطولة السوبر المصرى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وبيراميدز فى بطولة السوبر المصري باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، والتى يُديرها طاقم تحكيم مصري بقيادة حكم ساحة: محمود البنا ومساعد أول: أحمد توفيق طلب ومساعد ثان: هاني عبد الفتاح و حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي" وحكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي" و حكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة السوبر المصري

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وحسين الشحات وأليو ديانح وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري وأحمد نبيل.

تشكيل بيراميدز الرسمي لمباراة السوبر المصري

أما تشكيل بيراميدز فيضم كلاً من: أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي ومحمد الشيبي ووليد الكرتي ورمضان صبحي وأحمد توفيق وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وفخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

وحصد الاهلى اللقب 12 مرة من قبل أعوام 2003 و2008 و2014 و2015 و2018 و 2022 على حساب الزمالك و2005 و2006 و2012 على حساب إنبي و2007 على حساب الإسماعيلي و2010 على حساب حرس الحدود و2017 على حساب المصري البورسعيدي، أما بيراميدز فلم يسبق له التتويج بهذه البطولة.