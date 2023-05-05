شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى فى مجموعة مالى والجابون والنيجر بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الثانية مع منتخبات مالي والجابون والنيجر.

يصعد من كل مجموعة الأول والثاني يلعبان بنظام المقص لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى الأولمبياد ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

ولم يكن صعود المنتخب الاولمبي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقيا تحت 23 سنة صدفة أو ضربة حظ ، خاصة وأن التصفيات الإفريقية كانت قوية وساخنة وقد شهدت خروج منتخبات كبري مثل: السنغال والكاميرون ونيجيريا والجزائر وتونس وجنوب افريقيا وبوركينافاسو ، وتأهل للبطولة الإفريقية مع مصر كل من : المغرب البلد المستضيف والكونغو برازافيل وغينيا وغانا ومالى والجابون والنيجر.