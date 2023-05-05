شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي وبيراميدز فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز فى بطولة السوبر المصري باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

ويُدير المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة حكم ساحة: محمود البنا ومساعد أول: أحمد توفيق طلب ومساعد ثان: هاني عبد الفتاح و حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي" وحكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي" و حكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي"

بداية حماسية من الفريقين ، وأنطلق مروان عطية بهجمة ويتعرض للعرقلة من على جبر ليُشهر له محمود البنا حكم المباراة بطاقة صفراء ، وسيطر الأهلي على مجريات المباراة عن طريق إنطلاق بيرسي تاو ومعلول والقندوسي مع إعتماد بيراميدز على الهجمات المرتدة بقيادة رمضان صبحي ومصطفى فتحي.

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة السوبر المصري

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وحسين الشحات وأليو ديانح وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري وأحمد نبيل.

تشكيل بيراميدز الرسمي لمباراة السوبر المصري

أما تشكيل بيراميدز فيضم كلاً من: أحمد الشناوي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي ومحمد الشيبي ووليد الكرتي ورمضان صبحي وأحمد توفيق وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي وفخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

وحصد الاهلى اللقب 12 مرة من قبل أعوام 2003 و2008 و2014 و2015 و2018 و 2022 على حساب الزمالك و2005 و2006 و2012 على حساب إنبي و2007 على حساب الإسماعيلي و2010 على حساب حرس الحدود و2017 على حساب المصري البورسعيدي، أما بيراميدز فلم يسبق له التتويج بهذه البطولة.