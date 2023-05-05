شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز.. 4 مهاجمين سلاح الأزرق أمام الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل مباراة الأهلي في السوبر المصري بالإمارات، ويلتقي بيراميدز مع الأهلي مساء اليوم باستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري.

وحرص باتشيكو على الدفع بعدد من اللاعبين الذين يجيدون الهجوم، مثل فخرى لاكالا، ورمضان صبحى، وإبراهيم عادل، ومصطفى فتحى.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.