شكرا لقرائتكم خبر عن شيتوس يراقب لاعبى 2001 فى مباراة السكة والنصر بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وائل رياض "شيتوس"، مدرب منتخب مصر الأولمبى، على حضور مباراة السكة الحديد والنصر فى دور القسم الثانى، ضمن خطة الجهاز الفنى لمتابعة جميع المباريات واللاعبين مواليد 2001، لاختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب الأولمبى.

وفاز منتخب مصر الأولمبى على نظيره الكونغولى مؤخرا بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى أقيمت باستاد الإسكندرية، فى إطار استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا بالمغرب المؤهلة فيما بعد لأولمبياد باريس 2024.



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بدأ منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم كلا من: فى حراسة المرمى: على الجابرى، خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، محمود جهاد، محمد طارق، خط الوسط: عماد ميهوب، عبد الغنى محمد، محمد شحاتة، حاتم محمد، خط الهجوم: أسامة فيصل، مصطفى سعد، وفى الشوط الثانى أجرى ميكالى تغييرا كليا على المنتخب لمنح الفرصة لجميع اللاعبين.

وتقام اليوم الجمعة قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمنتخب الأوليمبى بالمغرب، وهى البطولة التى يتأهل منها المنتخبات الثلاثة الأوائل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

كما تقام القرعة بنظام وضع منتخبى مصر والمغرب على رأس المجموعتين وغانا ومالى كل منتخب فى مجموعة، وباقى الفرق: النيجير والكونغو برازافيل والجابون وغينيا يتم وضع كل منتخبين فى مجموعة، ويصعد من كل مجموعة الأول والثانى يلعبان بنظام المقص لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى الأولمبياد ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.