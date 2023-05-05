شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يجتمع بطاقم الحكام المصرى الإماراتى بقيادة البنا قبل مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، محاضرة عن طريق "زووم" مع طاقم حكام مباراة السوبر بين الأهلى وبيراميدز بقيادة الحكم الدولى محمود البنا، بحضور أعضاء اللجنة، وهم محمد فاروق وتوفيق السيد وأحمد أبوالعلا، وحرص بيريرا على تشجيعهم ودعمهم قبل المباراة المرتقبة.

وطلب بيريرا من الطاقم الاستمتاع بالأداء والأجواء والفخر بقيادة نهائى السوبر، كبطولة كبيرة تضاف إلى تاريخهم وحرص على الترحيب بحكام الامارات المشاركين فى المباراة. وأكد بيريرا للطاقم بالكامل أنهم فريق واحد وحريصين على النجاح بالتعاون بين حكام مصر فى الملعب وحكام الإمارات على تقنية الڤار.

وجاء طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد الأهلي في مباراة السوبر المصري ، كما يلي:

- حكم ساحة: محمود البنا.

- مساعد أول: أحمد توفيق طلب.

- مساعد ثان: هاني عبد الفتاح.

- حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي".

- حكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي".

- حكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".