شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 5 مباريات نهائية فى تاريخ كولر قبل مواجهة بيراميدز فى السوبر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى السابعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، باستاد "محمد بن زايد" فى العاصمة أبو ظبي على لقب كأس السوبر المحلى

ومنذ انطلاق المسيرة التدريبية للسويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، التي بدأت منذ ربع قرن وتحديداً موسم 1997-1998 مع نادي فيل 1900 السويسرى، خاض كولر 5 نهائيات، ثلاثة منها فى كأس سويسرا، فاز بلقب وحيد وخسر اثنين، والنهائى الرابع والخامس كان مع الأهلى، فاز فى الأول على الزمالك بهدفين دون رد وتوج بطلا للسوبر، وفى الثانى على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وتوج بكأس مصر.

ويشارك بيراميدز بصفته وصيف بطولة كأس مصر بعد اعتذار نادى الزمالك بطل الدوري الموسم الماضى، فيما تأهل الأهلي كبطل لبطولة كأس مصر عن الموسم نفسه.

وأقيمت بطولة السوبر المصري من قبل 19 مرة، ويمتلك الأهلي 12 لقباً، فيما يمتلك الزمالك 4 ألقاب، ولقب لكل من المقاولون وحرس الحدود وطلائع الجيش.

ويحمل الاهلى لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد.