شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا والشحات وطاهر وأفشة على دكة بدلاء الأهلي أمام بيراميدز فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على دكة بدلاء الأهلي فى مباراة السوبر المصرى أمام بيراميدز كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وحسين الشحات وأليو ديانح وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قد أعلن تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته أمام بيراميدز باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية فى مباراة السوبر المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالى:

محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد شريف.

ويُدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مصري بقيادة حكم ساحة: محمود البنا ومساعد أول: أحمد توفيق طلب ومساعد ثان: هاني عبد الفتاح و حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي" وحكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي" و حكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".