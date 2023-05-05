شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه شبيبة كينشاسا الكونغولى فى نصف نهائى السوبر الأفريقى لليد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع الفنى لبطولة السوبر الأفريقى لكرة اليد المقرر انطلاقها غدا، وينظمها النادى الأهلى، عن مواجهة الزمالك أمام شبيبة كينشاسا الكونغولي فى السابعة مساء غد السبت فى نصف نهائى المنافسة.

بينما تأهل فريق الأهلى إلى النهائى مباشرة، فى ظل اعتذار الترجى التونسى عن عدم المشاركة فى السوبر.

وشهد الاجتماع الفنى حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصور اريموا رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وخالد العوضى مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلى، ويزيد الساعدي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة اليد، وممثلى الاندية المشاركة بالسوبر الأفريقى.