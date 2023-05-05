استمرار التعادل السلبي بين الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر

الشارقة - اميمة ياسر - مرت 30 دقيقة من عمر لقاء الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري، ولا يزال التعادل السلبي مستمر.

ويلاقي الأهلي منافسه بيراميدز على أرضية استاد محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي، لتحديد الفائز بالسوبر عن موسم 2022.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز بعدما اعتذر الزمالك عن عدم المشاركة في السوبر، للاعتراض على تجميد قرار إيقاف محمود كهربا مهاجم القلعة الحمراء.

وتنقل مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس السوبر، عبر قنوات أون تايم سبورت 1، وأبو ظبي الرياضة الأولى.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس