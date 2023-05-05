الشناوي يتصدى للهدف الأول لبيراميدز من الكرتي

ياسر رشاد - القاهرة - أهدر وليد الكرتي هدف التقدم لبيراميدز أمام الأهلي في الدقيقة ال 70 من عمر الشوط الثاني والمباراة، ضمن منافسات المباراة النهائية السوبر المصري.

السوبر المصري.. القندوسي يهدر هدفاً محققاً للأهلي أمام بيراميدز بعد مرور 55 دقيقة



حيث تلقى الكرتي كرة عرضية من ركنية لفريقه السماوي، ليضعها على يمين حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، والذي تألق ليبعد الكرة بإعجوبة من على خط المرمى.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي وبيراميدز بالتعادل السلبي 0/0.

في سياق متصل، أهدر لاعب وسط الأهلي أحمد القندوسي هدفًا محققًا أمام المرمى، لكن تدخل وليد الكرتي حال دون تسجيل المارد الأحمر الهدف الأول للأهلي مع بداية الشوط الثاني.

تفاصيل الشوط الأول

وأهدر لاعبي المارد الأحمر الهدف الأول أمام مرمى بيراميدز، مع بداية الشوط الأول، بعد جملة تكتيكية بين التونسي علي معلول، والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

بينما شهد الشوط الأول ضغط أهلاوي كبير على دفاعات بيراميدز.

بينما لجأ بيراميدز على الهجمات المرتدة، والتي كاد أن يخطف من خلالها هدف التقدم.

ويخوض المارد الأحمر المباراة بإعتباره بطل كأس مصر للنسخة الماضية، بينما يلعب

السماوي النباراة بعدما أعتذر الزمالك عن المشاركة في البطولة، بعد اعتراضه على عدم إيقاف نجم المارد الأحمر محمود عبد المنعم كهربا.يذكر أم الأهلي بدأ المباراة بالتشكيل التالي:حارس المرمى: محمد الشناوي.محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، في خط الدفاع.والوسط، مكون من: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.بينما خط الهجوم، يقوده: محمد شريف.

فيما خاض جايمي باتشيكو، المباراة بالتشكيل التالي:

أحمد الشناوي، في حراسة المرمى.

بينما يأتي في خط الدفاع، كل من:

علي جبر، أحمد سامي، محمد حمدي، محمد الشيبي.

وخط الوسط، مكون من: وليد الكرتي، رمضان صبحي، أحمد توفيق، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

بينما يقود الهجوم: فخري لاكاي.

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