الاهلى وبيراميدز.. مرور 80 دقيقة ومازال التعادل بدون أهداف

ياسر رشاد - القاهرة - مرور 80 دقيقة ومازال التعادل السلبي بدون أهداف مسيطر على مجريات لقاء الاهلى و بيراميدز ، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا، بنهائي بطولة كأس السوبر المصري.

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تشكيل الاهلى..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل بيراميدز..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويشارك الأهلى فى السوبر المصري بصفته المتوج ببطولة كأس مصر،فيما يشارك بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة.

ويدير مباارة السوبر المصري بين الاهلى و بيراميدز اليوم طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا ويُعاونه، الحكمان المساعدان المصريان هانى عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتى.

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