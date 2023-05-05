الأهلي وبيراميدز إلى أشواط إضافية في كأس السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الوقت الأصلي من مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل السلبي من دون أهداف في المواجهة المقامة بينهما على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية ضمن نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

السوبر المصري.. شوط سلبي مثير بين الأهلي وبيراميدز

تشكيل الأهلى | حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل بيراميدز | حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويشارك الأهلى فى السوبر المصري بصفته المتوج ببطولة كأس مصر، فيما يشارك بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة بسبب تجميد عقوبة محمود كهربا.

وأدار مباراة السوبر المصري بين الأهلى وبيراميدز طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا ويُعاونه، الحكمان المساعدان المصريان هانى عبدالفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتى.

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