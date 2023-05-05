شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وعبد الفتاح يشاركان بدلا من عبد القادر وهاني فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأهلي تغييرين بنزول حسين الشحات وخالد عبد الفتاح بدلا من أحمد عبد القادر ومحمد هاني فى الدقيقة 70 من مباراتهم ضد بيراميدز، والتي تجمعهما حالياً باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية في مباراة السوبر المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمىـ ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي في الوسط وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وحسين الشحات وأليو ديانح وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري وأحمد نبيل.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي، أحمد الشناوي في حراسة المرمى، علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي في الدفاع، وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي في الوسط، وفخري لاكاي في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

وتغادر بعثة الأهلي العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد عدة ساعات من خوض مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز والتي تقام مساء اليوم الجمعة.

ومن المنتظر أن تقلع طائرة بعثة الأهلي في الخامسة صباح غدٍ السبت لتصل مطار القاهرة في التاسعة من صباح نفس اليوم.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على لقب السوبر المصري والذي يقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية.