شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بطل السوبر للمرة الـ13 بعد الفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق الكرة بالنادي الاهلى بطولة السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، بعدما فاز على بيراميدز بهدف نظيف سجله على معلول من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الإضافي الأول خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة حكم ساحة: محمود البنا ومساعد أول: أحمد توفيق طلب ومساعد ثان: هاني عبد الفتاح و حكم رابع: أحمد عيسى درويش "إماراتي" وحكم "VAR": عمر محمد آل علي "إماراتي" وحكم "VAR" مساعد: جاسم عبد الله آل علي "إماراتي".

وتوّج الاهلي بلقب السوبر المصري 12 مرة قبل لقاء السوبر الليلة، فقد حسم المارد الأحمر من قبل أعوام 2003 و2008 و2014 و2015 و2018 و2022 على حساب الزمالك و2005 و2006 و2012 على حساب إنبي و2007 على حساب الإسماعيلي و2010 على حساب حرس الحدود و2017 على حساب المصري البورسعيدي، أما بيراميدز فلم يسبق له التتويج بهذه البطولة.