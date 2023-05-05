شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: فزنا بثلاث بطولات.. وتركيزنا القادم على الدورى وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد الشناوي، لاعب الأهلي، عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب السوبر المصري عقب الفوز على بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد.

وقال الشناوى في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس، عقب المباراة: "المباراة كانت صعبة للغاية ولكن لعبنا بشكل جيد وقدمنا مستوى جيد وقادنا للتتويج باللقب".

وأضاف حارس الأهلى: "المباراة كان بها ضغوط من الجمهور الذي ملأ جنبات الملعب كما أن الفريق نجح في الفوز بثلاث بطولات متتالية وكان بها ضغط عصبي كبير واللاعبين يظهر معدنهم في الأوقات الصعبة".

تابع: "أشكر اللاعبين على مرور هذه الفترة الصعبة، ولدينا مباريات صعبة في الدوري وافريقيا".

واختتم الشناوي حديثه قائلا: "أشكر الجمهور ودولة الإمارات على الاستضافة والاستقبال الرائع".