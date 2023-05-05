شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الكارتى: أهدرنا الكثير من الفرص والأهلى استحق الفوز بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وليد الكارتي، لاعب فريق بيراميدز، رسالة شكر لزملائه بالفريق السماوي، على مجهودهم في مواجهة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وقال الكارتي، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت 2: أهدرنا الكثير من الفرص في المباراة، واجهنا خصم كبير مثل الأهلي وكانت تجربة جيدة لنا.

وأضاف الكارتي: في الوقت القادم سنكون حريصين أكثر، وأهنئ لاعبي بيراميدز على اجتهادهم والقادم أفضل وأهنئ الأهلي على الفوز فهو ناد كبير.

واختتم لاعب بيراميدز تصريحاته قائلا: الخبرة فقط التي كانت تنقصنا ونتعلم من الدرس في كل مباراة.