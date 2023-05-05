وفاة هاني مصطفى نجم الأهلي السابق

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، عن وفاة هانى مصطفى نجم الأهلى الأسبق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى عن عمر ناهز 76 عاماً.

وكتب خالد الغندور: "البقاء لله: وفاة نجم النادي الاهلي السابق كابتن هاني مصطفي خالص العزاء لأسرة الفقيد بواسع رحمته ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

من هو هاني مصطفى نجم الأهلي الأسبق؟

هاني مصطفى هو من مواليد أكتوبر وتحديدا في السابع والعشرين عام 1947.

كان الانضمام للأهلي وهو في عمر الرابعة عشر، قبل أن يتألق ويثبت تواجده.

وكان هاني مصطفى معارا من الأهلي إلى الإسماعيلي حين توج الأخير بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.

بعد التتويج بسبعة أعوام كان هناك قرار الاعتزال من قبل هاني مصطفى.