ليونيل ميسي يعتذر لناديه باريس سان جيرمان بعد قيامة برحلة إلى السعودية

المنامة - ياسر ابراهيم - الأرجنتيني ليونيل ميسي يعتذر لناديه باريس سان جيرمان ولزملائه في الفريق.



قدّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتذاره لناديه باريس سان جيرمان الفرنسي ولزملائه بعد الزيارة التي قام بها إلى السعودية مطلع الأسبوع الحالي، غداة خسارة فريقه أمام لوريان في الدوري المحلي ومن دون إذن النادي، كما أعلن في حسابه على انستغرام الجمعة.



وقال ميسي، أفضل لاعب في العالم، في شريط فيديو مقتضب بثه باللغة الإسبانية: "كنت صدقاً أعتقد بأننا سنحصل على يوم راحة بعد المباراة كما كانت العادة في الأسابيع الأخيرة".



وتابع بطل العالم "قمت بتنظيم السفر ولم أتمكن من إلغائه بعد أن ألغيته سابقاً. أنا أعتذر من زملائي وأنتظر ماذا سيقرر النادي. أطلب الصفح من زملائي ومن النادي".

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ميسي أُوقف لمدة أسبوعين بعد رحلة لم يصرح له بها إلى السعودية عندما كان من المفترض أن يتدرب مع الفريق بعد هزيمة متصدر دوري الدرجة الأولى 3-1 على أرضه أمام لوريان يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يغيب عن المباراتين المقبلتين أمام تروا وعلى أرض سان جيرمان أمام أجاكسيو حيث يتطلع الفريق للحفاظ على تصدره لدوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وقال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان، في وقت سابق اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي، معلقا على قرار إيقاف ميسي "سنرى عندما يعود ليو، سنرى ما سيحدث. من الواضح أنه ستكون هناك مناقشات مع النادي بأكمله، ومع ليو بالطبع".

(وكالات)