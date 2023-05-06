الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة 13 في تاريخه

المنامة - ياسر ابراهيم - توج الأهلي بكأس السوبر المصري، الجمعة، بفوزه على بيراميدز بهدف دون رد بعد التمديد في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

عرف الشوط الأول أفضلية واضحة للأهلي الباحث عن التسجيل بمحاولات كان أخطرها تسديدة التونسي علي معلول من ركلة حرة ثابتة تصدى لها أحمد الشناوي في الدقيقة 33.

في الشوط الثاني واصل الأهلي ضغطه وكان قريبا من افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة لولا تألق المدافع علي جبر ووليد الكرتي أمام كرة محمد هاني وعرضية أحمد عبد القادر، في حين كان لفريق بيراميدز فرصة خطرة أنقذها محمد الشناوي.

وجاء هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول بأقدام علي معلول من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر عرقلة تعرض لها محمود كهربا من مدافع بيراميدز.

ونال الأهلي لقب السوبر المحلي للمرة الـ 13 في تاريخه، بعد أعوام 2003، و2005، و2006، و2007، و2008، و2010، و2012، و2014، و2015، و2017، و2018، و2022.

(الاناضول)