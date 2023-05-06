مدرب الأهلي يشيد بجماهير الأهلي في السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أثنى هارالد جامبيرلي، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جماهير الفريق أمام بيراميدز، مؤكدًا أن جمهور الأهلي فريد من نوعه، ودائمًا ما يساعد الفريق على تحقيق الانتصارات.

موعد مباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

وقال هارالد: «مباراة كانت صعبة للغاية أمام منافس قوي، ولكن نجحنا كجهاز فني أن نضع الخطة التي توجنا بها باللقب».

وأشاد هارالد بجماهير الأهلي، مؤكدًا أنه جمهور فريد من نوعه وأعظم جمهور رآه في مسيرته.

واختتم هارالد تصريحاته: «الفريق سيحتفل اليوم، وبداية من الغد سنبدأ التحضير لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا. لدينا أحلام وطموحات كثيرة مع الفريق لإسعاد الجماهير مستقبلًا».

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي من حيث التتويج ببطولة كأس السوبر المصري برصيد 13 مرة

بينما يأتي الزمالك في المرتبة الثانية بواقع أربعة ألقاب.

وشارك الأهلى فى السوبر المصري بصفته المتوج ببطولة كأس مصر، بينما شارك بيراميدز باعتباره وصيف الدوري وكأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدورى فى النسخة الأخيرة بسبب تجميد عقوبة محمود كهربا.

علي معلول سجل هدف الفوز لصالح النادي الأهلي في الشوط الإضافي الأول من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة محمود البنا بعد عرقلة أحمد سامي مدافع بيراميدز لنظيره محمود كهربا مهاجم الأهلي داخل منطقة الجزاء.