شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: أتمنى التتويج بكل الألقاب وأتخطى مباراة تلو الأخرى وخطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه ببطولة كأس السوبر المصري، للعام الثاني على التوالي تحت قيادته للفريق.

وعن تفضيله لبطولة السوبر المصري بعدما حصدها موسمين متتاليين قال السويسري: أحب كل البطولات وأتمنى التتويج بكل البطولات، وكل البطولات التي حصدتها بعد السوبر أحبها مثل أولادي.

وأضاف مارسيل كولر: "فلسفتي دائماً أنني لا أنظر في أي بطولة ألعبها على اللقب، ولكن أتخطى مباراة تلو الأخرى وخطوة بخطوة".