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بعثة الأهلى تعود اليوم من الإمارات بعد نهاية رحلة مباراة السوبر

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القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى، اليوم السبت، إلى القاهرة قادمة من الإمارات بعد خوض مباراة كأس السوبر المحلى مساء أمس، الجمعة، باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى أمام بيراميدز بصفته وصيف كأس مصر بعد اعتذار الزمالك بطل الدوري في النسخة الأخيرة.

 

ومن المنتظر أن تقلع طائرة بعثة الأهلي فى الخامسة صباح اليوم، السبت، لتصل مطار القاهرة فى التاسعة صباحاً. 

 

وطالب الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارسيل كولر، لاعبيه بـ"طي" صفحة مباراة السوبر والتفكير فى مباراة حرس الحدود بالدوري المقرر لها الثلاثاء المقبل، وأكد الجهاز الفني للاعبيه أن مباراة الأمس التى أقيمت فى الإمارات شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات ولابد من تدارك هذه السلبيات والعمل على إصلاحها قبل المباريات المقبلة التي ستكون أكثر ندية وإثارة وعلى رأسها مباراة الترجى التونسى بدوري أبطال أفريقيا.

 

وصعد الاهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

 

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات وهو رقم قياسي إفريقي، حيث يأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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