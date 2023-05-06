شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبروكسى فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسات مستمرة مع لاعبى الفريق الأبيض، يطالبهم فيها بضرورة الاستعداد بقوة لبطولة كأس مصر بنسخته الجديدة والتى تبدأ بمواجهة فريق بروكس روك بدور الـ32.

وأكد أوسوريو، خلال جلساته مع اللاعبين، أن مباريات كأس مصر عادة ما تكون حافلة بالمفاجآت، مطالباً اللاعبين بعدم الاستهتار وضرورة التركيز من أجل تحقيق بداية قوية تصب معنوياً في مصلحة الفريق الأبيض، وتعيد الثقة لهم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بروكسى والمقرر لها السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ "32" لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بروكسى





القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبروكسى في كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.