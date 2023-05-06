شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو: التحكيم أهدر الكثير من النقاط على البنك الأهلى فى مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الاهلى، استياءه من أداء التحكيم في مباريات الفريق الأخيرة، مما أهدر العديد من النقاط في بطولة الدوري الممتاز وتوديع بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأضاف بابا فاسيليو، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "التحكيم سبب في التعادل مع المقاولون العرب والمصرى البورسعيدى والخروج من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة أمام سيراميكا عقب عدم احتساب بعض ركلات جزاء صحيحة وطرد بعض اللاعبين".

واختتم المدير الفني لفريق البنك الاهلى تصريحاته قائلا: "هل يوجد توجه من قِبَل لجنة الحكام ضد فريق البنك الأهلى ولا بد من الاهتمام باختيار حكام دوليين بجميع المباريات بسبب المنافسة على الهبوط، وسوف نطالب الإدارة بتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم".

وكان فريق البنك الأهلى قد تعادل مع المقاولون العرب أمس بنتيجة هدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز والتي أقيمت على استاد الجبل الأخضر، حيث أحرز الهدفين كل من: أحمد ياسر لفريق البنك الاهلى، وجوزيف أوتشايا لذئاب الجبل.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات والتعادل في 10 مباريات والهزيمة في 12 مباراة.